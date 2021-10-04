Pilli ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.

Aslen Şirinevler köyü sakini olan ve uzun bir süreden beridir Güzelyurt'ta yaşamını sürdüren Kemal Pilli dün gece hayatını kaybetti.

Kemal Pilli, bugün öğle namazına mürakip kılınan cenaze namazı sonrasında Şirinevler Kabristanlığı'na defnedildi.