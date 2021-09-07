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Pile önemli bir değerini kaybetti

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Pile önemli bir değerini kaybetti
Kıbrıs’ın karma köylerinden biri olan Pile köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kıbrıs Türkü’nün zor yıllarında genç yaşına rağmen büyük sorumluluk üstlenerek TMT saflarında yer alan ve köy gençliğini örgütleyerek Pile’de Kıbrıs Türk varlığını sürdürmek için varını yoğunu ortaya koyan, verdiği mücadele kitaplara konu olan; Ahmet Mehmet Sakallı bugün hayatını kaybetti.
Kod Adı Metin olarak bilinen Ahmet Mehmet Sakallı, uzun yıllar Pile muhtarı olarak köye hizmet etmişti.
Bir süreden beridir Mağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Mehmet Sakallı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere Pile köyünde büyük üzüntüye neden oldu.
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