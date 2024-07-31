Pekri ailesi yasta

Ülkemizin en batısındaki yerleşim yerlerinden Lefke, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Lefke sakini Emekli Başçavuş Mustafa Pekri dün hayatını kaybetti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli P. ASB. Baş Çavuş Mustafa Pekri bugün, Lefke'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Lefke Orta Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Pekri’nin naaşı Lefke Mezarlığı'na defnedildi.
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