Pehlivan ailesinin acı günü

Mesarya bölgesi köylerinden Balıkesir köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Balıkesir köyünün sevilen simalarından olan ve K.Kaymaklı futbol takımının başarılı kalecisi Raif Denktaş Pehlivan’ın babası olan Servet Pehlivan bugün hayatını kaybetti.

Servet Pehlivan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Balıkesir Kabristanlığı’na defnedilecek.

