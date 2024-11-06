Payas ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Ulukışla sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ulukışla sakinlerinden Ali Nihat Payas dün evinin karşısında bulunan zeytin ağacından kestiği dalları taşıdığı sırada dengesini kaybedip, asfalt yol içerisine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Payas’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Ulukışla Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.
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