Paşaköy’ü üzen ölüm

Paşaköy'de sakin Basri Üçkun hayatını kaybetti. Üçkun'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Paşaköy'de sakin Basri Üçkun hayatını kaybetti.

Üçkun'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Üçkun'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Paşaköy mezarlığına defnedilecek.

