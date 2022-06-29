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Paşaköy’ü üzen ölüm

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Paşaköy'de sakin Basri Üçkun hayatını kaybetti. Üçkun'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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Paşaköy’ü üzen ölüm
Paşaköy'de sakin Basri Üçkun hayatını kaybetti.
Üçkun'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Üçkun'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Paşaköy mezarlığına defnedilecek.
 
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