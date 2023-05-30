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Paşaköy, Ramzan abisini kaybetti

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Paşaköy, Ramzan abisini kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Paşaköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Paşaköy sakinlerinden, sevilen insan, iyilik timsali Ramazan Aslan bugün vefat etti.
Ramazan Aslan'ın cenazesi Paşaköy Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Paşaköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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