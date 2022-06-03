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Paşa Sezerner'in vefatı Göçmenköy'ü yasa boğdu

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Paşa Sezerner'in vefatı Göçmenköy'ü yasa boğdu
Göçmenköy’ün tanınmış simalarından Paşa Sezener hayatını kaybetti.

Futbol hakemi Mehmet Sezener’in de babası olan Paşa Sezener’in hayatını kaybetmesi sevenleri ve ailesini yasa boğdu.
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