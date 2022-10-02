Pamuklu ‘Baba’sına ağlıyor

Mehmetçik Belediyesi sınırları içerisindeki küçük yerleşim yerlerinden olan Pamuklu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Pamuklu Köyümüzün sevilen örnek alınan kişilerinden olan ve ‘Baba’ olarak çağrılan Abdulrahim Bayram bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Bölgede sevilen bir sima olan Abdülrahim Bayram ikindi namazı sonrasında Pamuklu Kabristanlığı’na defnedildi.
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