Pamirol hayata tutunamadı

Ülkemizin sevilen simalarından Semais Pamirol hayatını kaybetti.

Bir süreden beridir kanser tedavisi gören ancak hayata tutunamayan Pamirol’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Semais Pamirol’un cenazesi, 6 Eylül Çarşamba günü (yarın) Ozanköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedilecek.

