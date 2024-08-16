Özyalçın ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan köyünün sevilen isimlerinden Serap Özyalçın vefat etti. Özyalçın’ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle entübe edildiği ve bugün hayata veda ettiği öğrenildi.
Ercan Havaalanında yarım asra yakın geçmişi olan ‘Seval Cafe’ isimli iş yerinin işletmecisi iki çocuk annesi Serap Özyalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.
Güler yüzlü ve yardım severliği ile bölge insanının sevgisini kazanan Özyalçın yarın Çatalköy’de son yolculuğuna uğurlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.