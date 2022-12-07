Öztemiz ailesinin acı günü

Gazimağusa bölgesinin büyük köylerinden olan Mormenekşe sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mormenekşe köyünün büyük ailelerinden Öztemiz ailesinin çınarı olan Cemal Öztemiz bugün vefat etti.

Mormenekşe’de sevilen bir sima olan ve uzun yıllardır akaryakıt istasyonu çalıştıran Öztemiz’in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.

