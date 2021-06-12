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Özsoy ailesinin acı günü

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Aslen Aynikola'lı (Esentepe) olan, emekli polis müfettişi Durmuş Özsoy önceki gün vefat etti.

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Özsoy ailesinin acı günü
Durmuş Özsoy’un cenazesi, dün saat 11.00'deki polis töreninin ardından saat 12.00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi.
Avukat Ezer Özsoy ile mimar ve Lefkoşa Lions Kulübü üyesi Ezcan Özsoy’un babaları olan Durmuş Özsoy, Alayköy’de yaşıyordu.
 
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