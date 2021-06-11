Özsoy ailesi çınarını yitirdi

Aslen Aynikola'lı (Esentepe) olan, emekli polis müfettişi Durmuş Özsoy dün vefat etti.

Avukat Ezer Özsoy ile mimar ve Lefkoşa Lions Kulübü üyesi Ezcan Özsoy’un babaları olan Durmuş Özsoy, Alayköy’de yaşamaktaydı.

Özsoy'un cenazesi, saat 11.00'deki polis töreninin ardından saat 12.00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi.

