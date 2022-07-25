Özsezer ailesini üzen veda

Dikmen sevilen ve sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen sakini ve Özsezer Taşımacılık ve Nakliyat Ltd. kurucusu olan Besim Özsezer vefat etti.
Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mete Özsezer’in de babası olan Besim Özsezer’in yarın saat 14.00'te kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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