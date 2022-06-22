Özpolili sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Baf’in Poli köyünde doğan ve 1963 sonrasında Lefkoşa’ya göç eden Oral Özpolili dün hayata gözlerini yumdu.

Özpolili, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde saat 11.30’da kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

