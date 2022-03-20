Özkan Zeki hayatını kaybetti

Lefkoşa'da ikamet eden ve çevresinde çok sevilen biri olan Özkan Zeki,dün hayata gözlerini yumdu. Merhumun vefatı, sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.
Lefkoşa’nın eski esnaflarından olan ve ‘Merhaba Ticaret’ isimli işletmenin kurucusu olan Özkan Zeki bugün kılınan öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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