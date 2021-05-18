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Özkan Aşardağ’ı kaybettik

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KKTC'nin sevilen ve sayılan isimlerinden TMT mücahidi eski milli futbolcu, Çetinkaya futbolcusu Özkan Aşardağ hayatını kaybetti.

Özkan Aşardağ’ı kaybettik
 
Özkan Aşardağ vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli futbolcu ve TMT mücahiti Özkan Aşardağ’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığından yayımlanan mesajda Tatar, şu ifadeleri kullandı:
“Uzun yıllar ülkemize milli futbolcu ve futbol yönetmeni,  TMT mücahiti ve direniş komutanı olarak önemli hizmetleri geçmiş Özkan Aşardağ’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”
 
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