Özgü ailesi yasta

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı büyük köylerimizden Nergisli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Nergisli köyünün sevilen ailelerinden Özgü ailesinin çınarı Ülfet Özgü vefat etti.

Ülfet Özgü’nün vefatı nedeniyle başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğuldu.

Merhumenin cenazesi dün Nergisli Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Nergisli Kabristanlığı’na defnedildi.

