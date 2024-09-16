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Özder ailesi yasta

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Özder ailesi yasta
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Güzelyurt bölgesi sevilen, sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf’ın Aydın köyü doğumlu olup uzun yılla Bostancı’da ve daha sonra ise Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Kemal Özder bugün vefat etti.
Özder’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail safa Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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