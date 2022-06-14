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Özdamar ailesi yasta

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Özdamar ailesi yasta
Lefkoşa sevilen ve tanın bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu vericiler bölümünde çalışan ve çevresinde sevilen bir kişilik olan İrfan Özdamar dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Özdamar, bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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