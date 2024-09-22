Özdal ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen ve sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Kandulu olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Ahmet Özdal bugün vefat etti.

Uzun yıllar ETİ'nin murakkıplığını yapan ve Lefkoşa Badminton Kulübü kurucu başkanı olan Ahmet Özdal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

