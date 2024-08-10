Özcan ailesi çınarına ağlıyor

Erenköy bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Avtepe köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Avtepe sakini sevilen çınar Hasan Özcan dün vefat etti.

Özcan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Avtepe köy camisinde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Avtepe mezarlığına defnedildi.