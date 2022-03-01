Ozanköy yasta

Girne bölgesinin şirin yerleşim yerlerinden Ozanköy, sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ozanköy sakini Şebnem Ersümer, genç yaşta hayata gözlerini yumdu.
Yakalandığı hastalıkla bir süreden beridir mücadele eden Şebnem Ersümer henüz 47 yaşındaydı.
Ersümer, bugün öğle namazına müteakip Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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