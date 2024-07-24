Ozanköy, bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülkemizin sevilen sayılan isimlerinden Ozanköy sakini Salahi Dervişağa dün hayatını kaybetti.
Dervişağa’nın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Salahi Dervişağa bugün Ozanköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ozanköy Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
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