Ozanköy, bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’ye bağlı Ozanköy sakinlerinden, sevilen çınar Hüseyin Esengöl hayata gözlerini yumdu.
TMT mücahitlerinden, Bafidi lakaplı Esengöl’ün vefatı başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Esengöl’ün cenazesi bugün Ozanköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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