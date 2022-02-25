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Ozanalp ailesinin acı günü

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Ozanalp ailesinin acı günü
Lefkoşa'ya bağlı Haspolat köyü sevilen bir simasının kaybetmenin üüzntüsünü yaşıyor.
Haspolat sakini Emine Ozanalp, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
80 yaşında hayatını kaybeden Ozanalp, bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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