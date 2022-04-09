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Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti

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Mağusa’da iki yıl önce 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalanan ve hükümsüz tutuklu olarak yargılanan 46 yaşındaki Osman Demir, kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti
 
Mağusa’da 2020 yılında 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalanan ve hükümsüz tutuklu olarak yargılanan 46 yaşındaki Osman Demir hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji merkezinde tedavi gören hükümsüz tutuklu Osman Demir önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Osman Demir’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak meydana geldiği tespit edildi.
Gazimağusa Derinya bölgesinde 2020 yılı Ekim ayında 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan baba Osman Demir, kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.
Osman Demir, polise verdiği ifadesinde kızının telefonundan porno film açarak küçük kızla birlikte izlediklerini itiraf etmişti. Toplumda büyük öfke ve tepki toplayan bu olayın zanlısı olan baba güvenlik önlemleri altında, yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılmıştı. Osman Demir, hükümsüz tutuklu olarak yargılanıyordu.
 
 
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