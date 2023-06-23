Oytun ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın sevilen ailelerinden Oytun ailesinin çınarı, sevilen simalardan Arife Oytun dün hayata gözlerini yumdu.
Oytun, bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
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