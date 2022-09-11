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Ovada hayvanlarını otlatırken öldü

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Ovada hayvanlarını otlatırken öldü
Görneç ovasında dün öğleden sonra hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 83 yaşındaki İbrahim Halil Kasım’ın  doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım'ın amcası olan İbrahim Kasım'ın bugün öğle namazı sonrasında defnedileceği bildirildi.
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