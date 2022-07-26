Ötüken bir çınarını daha kaybetti

İskele’ye bağlı Ötüken köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ötüken sakini Şaziye Ergider bir süreden beridir tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Ergider Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ötüken Kabristanlğı’na defnedilecek.

