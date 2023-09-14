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Örnek bir değeri daha kaybettik

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Örnek bir değeri daha kaybettik
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Ülkemiz bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne sakini olan ve uzun yıllar bürokrat olarak çeşitli kademelerde görev yapan Eski Temel Eğitim Müdürü, KKTC İstanbul Başkonsolosu, Emekli Başbakanlık Müsteşarı Münür Muhtaroğlu dün akşam vefat etti.
Eğitimde, bürokraside ve diplomaside örnek kimliğiyle bilinen, Münür Muhtaroğlu’nun vefatı üzüntüyle karşılandı.
Muhtaroğlu’nun cenazesi, bugün Girne’de Nurettin Ersin paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Beylerbeyi Mezarlığı’na defnedildi.
 
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