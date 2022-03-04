“Örnek alınan bir büyüğümüzdü”

Hayata veda eden Emekli Polis Müdürü Ali Kırgın son yolculuğuna uğurlandı. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Kırgın’ı “Seçkin bir kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek alınan bir büyüğümüzdü"”sözleriyle anlattı

Polis teşkilatında uzun yıllar görev ifa eden, 1989-1993 yılları arasında da Polis Genel Müdürü olarak görev yapan ve önceki akşam vefat eden Ali Kırgın son yolculuğuna uğurlandı.Ali Kırgın’ın vefatı dolayısıyla Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklala Marşının okunmasının ardından Ali Kırgın’ın özgeçmişi okundu.Törende konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Kırgın’ın polislik mesleğinde, Genel Müdürlük rütbesine kadar yükselmenin yanı sıra, milli mücadele yıllarında, vatanı için Larnaka, Limasol ve Lefkoşa sancaklarında önemli görevler yapan kahraman bir mücahit olduğunu anlattı.Soyalan, gerek polis teşkilatında gerekse mücahitlik hizmetleri sırasında, disiplinli kişiliği ile her zaman ön planda yer alan Kırgın’ın, “Meslek hayatımda, şahsen ben de kendisiyle çalışma şansını elde etmiş ve komutasında birçok görevleri yapmış olmanın gururunu yaşayan birisiyim” dedi.Kırgın’ın görev yaptığı yıllarda, komutasında görev yapan tüm personeli yürekten sevmiş ve korumuş olduğunu anlatan Soyalan, “Seçkin bir kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından kalben sevilen, örnek alınan bir büyüğümüzdü. Merhum Genel Müdürümüze Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm polis teskilatına başsağlığı, sabır ve metanet dilerim. Ruhu şad olsun. Hepimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törene katılarak konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgın’ın hem bir mücahit hem de görevini en iyi şekilde yerine getirip arkasında çok önemli izler bırakan bir polis olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar; “İngiliz Sömürge döneminde Mısır’da görev yapmış ve sonra TMT’ye katılıp mücadelemize katkı koymuş, polis teşkilatında da görevini büyük bir özveriyle yürüten Ali Kırgın, yaşamı boyunca polis teşkilatımızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için kendine düşeni en iyi şekilde yapmıştır. Kıbrıs Türk halkı, böyle değerli polislerle bugünlere gelmiştir. Onun bıraktığı izlerin mutlaka dikkate alınması gerekir” dedi.Törenin ardından Kırgın’ın cenazesi Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.