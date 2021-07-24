banner583
banner676
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
120 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
24 0
 
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
15 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
32 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
53 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
68 0
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
Bayramı evde geçirecekler için birbirinden sürükleyici diziler
38 0
banner661
banner682

Orhan Asker hayatını kaybetti

banner476

banner666
Orhan Asker hayatını kaybetti
Karaman'da sakin 65 yaşındaki Orhan Asker’in, bugün saat 12.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi. 
Polisten yapılan açıklamaya göre, Orhan Asker’in vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.