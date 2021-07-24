Orhan Asker hayatını kaybetti

Karaman'da sakin 65 yaşındaki Orhan Asker’in, bugün saat 12.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Orhan Asker’in vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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