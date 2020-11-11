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Önemli bir değeri daha kaybettik

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Önemli bir değeri daha kaybettik
1960’lı yılların televizyon yayıncılığında önemli bir isim olan Şule Örfi Süha dün hayatını kaybetti.
BRT kurucularından Hakkı Süha'nın eşi olan ve bir süre de Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nda çalışan, ayrıca Avusturalya Yüksek Komiserliği'nin Kuzey temsilciliği idareceliğini yıllarca yürüten  Şule Örfi Süha, Kıbrıs Türk kadının sosyal hayata ve iş hayatına katılmasında öncülük yapan kadınlardan biriydi.
Süha'nın cenazesinin yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde saat 12.15'te kılınacak cenaze namazına müteakip defedileceği bildirildi.
 
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