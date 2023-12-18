Önder, sevenlerini yasa boğdu

Karpaz bölgesinin büyük köylerinden biri olan Çayırova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Bodamyalı olup uzun yıllardan beridir Çayırova'da ikamet eden Yusuf Önder dün hayata gözlerini yumdu.

Emekli polis çavuşu olan Önder’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Önder’in cenazesi bugün Çayırova Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaza namazı sonrasında defnedildi.

