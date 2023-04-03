Ülkemiz önemli bir değerinidaha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar TÜRK-SEN Genel Başkanlığı görevini yürüten, deneyimli sendikacı, eski sporcu ve Doğan Türk Birliği yöneticilerinden Önder Konuloğlu, hayatını kaybetti.

Konuloğlu 15 yıl boyunca Türk-Sen genel Başkanlığını yürütmüştü. Aslen Limasollu olan Konuloğlu 1942'de dünyaya gelmişti.

Sendikal yaşamın önemli isimlerinden, bir dönemin önde gelen futbolcularından Önder Konuloğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Arap Ali Destanı’na konu olan Arap Ali’nin de oğlu olan Konuloğlu, 1942’de Limasol’da doğdu.

1988-2003 arasında, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) başkanlığı yapan. Konuloğlu, Doğan Türk Birliği yönetiminde de yer aldı.

Bir süredir tedavi gören Konuloğlu’nun cenazesi çarşamba günü Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.