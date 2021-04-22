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Öncel Üney sevenlerini üzdü

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Öncel Üney sevenlerini üzdü
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Lefkoşa sevilen simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Polis teşkilatında görev yapan emekli polis Öncel Üney dün akşam hayatını kaybetti.
Bugün öğle namazına müteakip  cenazesi defnedilen Üney'in vefatı ailesi ve sevenleriyle eski mesai arkadaşları arasında üzüntü yarattı.  
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