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Onbaşı ailesi çınarını kaybetti

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Onbaşı ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenişn üzüntüsünü yaşıyor.
Onbaşı ailesinin çınarı Aynur Onbaşı dün gece yaşama veda etti.
Aynur Onbaşı'nın cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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