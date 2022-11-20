Onbaşı ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenişn üzüntüsünü yaşıyor.

Onbaşı ailesinin çınarı Aynur Onbaşı dün gece yaşama veda etti.

Aynur Onbaşı'nın cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.