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Okur ailesinin acı günü

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İskele bölgesi köylerinden Boğaziçi köyü Nazım amcasına ağlıyor.

Okur ailesinin acı günü
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1974 sonrası adaya gelen Türkiye göçmenlerinden Okur ailesinin sevilen ismi Nazım Okur dün hayatını kaybetti.
Boğaziçi köyünün sevilen simalarından olan Nazım Okur’un vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
 
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