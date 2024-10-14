Ökter ailesi çınarına ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Ökter ilesinin çınarı Şerife Ökter bugün vefat etti..

Ökter’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedildi.

