Öksüzoğluları ailesinin acı günü

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli'nin sevilen ailelerinden Öksüzoğluları ailesinin çınarı Fikriye Öksüzoğluları bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekte olan Öksüzoğluları'nın vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere Gönyeli'de üzüntüyle öğrenildi.

Fikriye Öksüzoğluları'nın naaşı yarın saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.