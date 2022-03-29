banner762
banner815
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
Karanlık Gecelere Son! En İyi Gece Lambaları
34 0
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
Ses kirliliğine dur diyecek yok mu?
22 0
 
Cuma günü hayat duracak
Cuma günü hayat duracak
56 0
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
Ağız Sağlığını Olumsuz Etkileyerek Dişlerin Lekelenmesine Neden Olan 6 Alışkanlık
39 0
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
12 0
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
26 0
66 0
banner797
banner794

Öksüzoğluları ailesinin acı günü

banner476

Öksüzoğluları ailesinin acı günü
Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin sevilen ailelerinden Öksüzoğluları ailesinin çınarı Fikriye Öksüzoğluları bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmekte olan Öksüzoğluları'nın vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere Gönyeli'de üzüntüyle öğrenildi.
Fikriye Öksüzoğluları'nın naaşı yarın saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.