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Oğuzer ailesi yasta

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Oğuzer ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Oğuzer ailesinin çınarı Cemaliye Oğuzer dün vefat etti.
Oğuzer’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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