Oğlunun acısına üç ay dayanabildi

Mağusa bir sevilen simasını daha zamansız kaybetmenin acısını yaşıyor.

Yaklaşık üç ay önce oğlu Aytan Kasap'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin acısına dayanamayan İlkin Kasap bugün vefat etti.

Kasap ailesini derin bir üzüntüye boğan İlkin Kasap'ın cenazesi yarın saat 11.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.

Merhuma Allaht'tan rahmet yaslı ailesine de sabır diliyoruz.