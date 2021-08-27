Oğlundan sonra babası da koronavirüse yenildi

KKTC'de covid19 nedeniyle ölümler sürüyor. Geçtiğimiz hafta covid19 nedeni ile hayatını kaybeden Polis Memuru olarak görev yapan Ahmet İmamzade'nin ardından bugün babası 90 yaşındaki Turgut İmamzade covid19'a yenik düştü. Turgut İmamzade'nin 21 Ağustos tarihinde hastaneye kaldırdığı ancak aşı durumunun bilinmediği öğrenildi.

Böylece bugün koronavirüs nedeniyle ikinci can kaybı yaşanırken toplamda hayatını kaybeden sayısı 54'e ulaştı.