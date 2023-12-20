Oğluekiz ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Oğluekiz ailesinin sevilen siması Tülin Oğluekiz dün vefat etti.

Oğluekiz’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Tülin Oğluekiz’in cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

