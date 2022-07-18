O artık bir melek

11 yaşında hayata veda eden Nefes Demirpençe son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek 11 yaşında hayata veda eden Nefes Demirpençe dün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.Nefes dün saat 12.00’de İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.Cenazede Nefes’in tabutuna balonlar bağlandı; ailesi ve sevenlerinin gözyaşları durmak bilmedi.4 yaşından itibaren nörolastom tümörüyle mücadele eden ve uzun yıllar hastalığa karşı direnen Nefes Demirpençe önceki gün hayatını kaybetmişti.Kanser olduğu haberi öğrenildiğinde beri ülkemizi derinden üzen Nefes Demirpençe 11 yaşında hayata veda etmişti.İyileşmesi ve sağlığına kavuşması için ailesinin yıllardır büyük uğraş verdiği, yardım kampanyaları ve çeşitli çağrılar yapılan Nefes’in hayatını kaybettiğini kardeşi Sonay Demirpençe şu cümlelerle açıklamıştı:”Çok savaştın, çok yorgunsun bilirim..Artık sadece bedenen yoksun, ama hep bizimle olacaksın meleğim.Huzurlu uyu…Seni çok seviyoruz ve hep çok seveceğiz..“Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun zamandır kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:“Altı yıl boyunca, kansere karşı verdiği mücadeleyle hepimizin yaşama dair umudu olan, kanserle mücadelenin nişanesi haline gelen, canımız ve ismi gibi nefesimiz Nefes Demirpençe’nin ebediyete intikalinin acısını yaşıyoruz.Nefes evladımız, verdiği savaşla tüm hastalıklara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin sembolü olmuştur ve her daim halkımızın belleğinde öyle kalacaktır.Nefes’imize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”