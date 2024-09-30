Nuri ailesi yasta

Lefkoşa tanınan ve sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın bilinen iş insanlarından Hasnihon Group CEO'su ve sahibi Hasan Nuri’nin değerli babası Yaşar Nuri bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Nuri’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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