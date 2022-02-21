Nurettin İskender, kalbine yenildi

KKTC Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Nurettin İskender, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi



KKTC Ankara Büyükelçiliğinde Müşavir olarak görev yapan Nurettin İskender, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. İskender’in Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

Erenköy Lisesi Mezunu olan ve uzun yıllar Erenköy Lisesinde Tarih öğretmenliği yapan Nurettin İskender, daha sonra, Ankara’da KKTC Elçiliğinde görev yapmıştı.

Uzun yıllar Karpaz’da öğretmenlik yapan Nurettin hocanın vefatı bölgede büyük üzüntü yaşattı.

Öte yandan Yenierenköy Eski Belediye Başkanı, UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, Nurettin İskender’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeşilırmak’ın paylaşımı şöyle:

Değerli büyüğümüz Nurettin İskender hocamızın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Çok üzgünüm. Nurettin hocam Sipahi köyümüzün yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Uzun yıllar burada öğretmenlik yaptı ve Ankara KKTC Elçiliğinde görev yapmaktaydı. Her zaman ülkemize köyüne geldiğinde mutlaka belediyemize uğrardı ve oturur uzun uzun konuşurduk.

Gerçekten üzücü, beklenmedik zamanda ve genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.

Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun güzel insan...”

