Nihat makinist sevenlerini üzdü

Lefkoşa’nın tanınmış makinist ustalarından olan ve abiliği ile tanınan Nihat Bürüncük bugün sabah hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da uzun yıllar makinistlik yapan ve tanınmış kişiliği iyilikseverliği ile bilinen Nihat makinistin vefatı başta ailesi olmak üzere Lefkoşa’da üzüntüyle karşılandı.

